Użyteczna osłona przeciwrobryzgowa niezawodnie zatrzymuje zanieczyszczenia, które odrywają się podczas czyszczenia suchym lodem i chroni użytkownika. Jest po prostu podłączana do dyszy do czyszczenia suchym lodem, a dzięki przemyślanej konstrukcji można ją łatwo i szybko dostosować do rozmiaru używanej dyszy i czyszczonej powierzchni.