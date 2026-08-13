Osłona przeciwrozbryzgowa L2P
Regulowana osłona przeciwrozbryzgowa do czyszczenia za pomocą systemów czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu).
Użyteczna osłona przeciwrobryzgowa niezawodnie zatrzymuje zanieczyszczenia, które odrywają się podczas czyszczenia suchym lodem i chroni użytkownika. Jest po prostu podłączana do dyszy do czyszczenia suchym lodem, a dzięki przemyślanej konstrukcji można ją łatwo i szybko dostosować do rozmiaru używanej dyszy i czyszczonej powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1