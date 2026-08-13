Osłona przeciwrozbryzgowa L2P

Regulowana osłona przeciwrozbryzgowa do czyszczenia za pomocą systemów czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu).

Użyteczna osłona przeciwrobryzgowa niezawodnie zatrzymuje zanieczyszczenia, które odrywają się podczas czyszczenia suchym lodem i chroni użytkownika. Jest po prostu podłączana do dyszy do czyszczenia suchym lodem, a dzięki przemyślanej konstrukcji można ją łatwo i szybko dostosować do rozmiaru używanej dyszy i czyszczonej powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Kompatybilne urządzenia
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