Wytrzymałe ostrza podkaszarki w praktycznym opakowaniu 10 sztuk precyzyjnie i czysto usuwają mech, niepożądaną roślinność i chwasty, nawet w trudno dostępnych częściach ogrodu. Idealne do stosowania we wszystkich podkaszarkach akumulatorowych Kärcher 18 V i 36 V. Kolejną zaletą jest możliwość łatwej wymiany ostrzy podkaszarki bez użycia narzędzi.