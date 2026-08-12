Ostrza podkaszarki
Dzięki wytrzymałym ostrzom podkaszarki można usuwać niechcianą roślinność nawet w trudno dostępnych miejscach. Kompatybilne ze wszystkimi podkaszarkami Kärcher Battery Power 18 V i 36 V.
Wytrzymałe ostrza podkaszarki w praktycznym opakowaniu 10 sztuk precyzyjnie i czysto usuwają mech, niepożądaną roślinność i chwasty, nawet w trudno dostępnych częściach ogrodu. Idealne do stosowania we wszystkich podkaszarkach akumulatorowych Kärcher 18 V i 36 V. Kolejną zaletą jest możliwość łatwej wymiany ostrzy podkaszarki bez użycia narzędzi.
Cechy i zalety
Wynik cięcia
- Wytrzymałe ostrze podkaszarki może wyjątkowo skutecznie i czysto ciąć nawet najbardziej uporczywą niechcianą roślinność.
Elastyczne zastosowanie
- Ostrza podkaszarki bez problemu docierają do trudno dostępnych części ogrodu.
Beznarzędziowa wymiana noży
- System mocowania na klik sprawia, że wymiana ostrza podkaszarki jest wyjątkowo łatwa.
Praktyczne opakowanie zbiorcze
- Dołączony zestaw 10 ostrzy zapewnia możliwość pracy z pełną mocą przez długi czas.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
- Pasują do podkaszarek akumulatorowych 18 V i 36 V firmy Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba noży
|2
|Szerokość koszenia (cm)
|23
|Kolor
|żółty
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|70 x 40 x 4
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trawnik
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek