Ostrza podkaszarki

Dzięki wytrzymałym ostrzom podkaszarki można usuwać niechcianą roślinność nawet w trudno dostępnych miejscach. Kompatybilne ze wszystkimi podkaszarkami Kärcher Battery Power 18 V i 36 V.

Wytrzymałe ostrza podkaszarki w praktycznym opakowaniu 10 sztuk precyzyjnie i czysto usuwają mech, niepożądaną roślinność i chwasty, nawet w trudno dostępnych częściach ogrodu. Idealne do stosowania we wszystkich podkaszarkach akumulatorowych Kärcher 18 V i 36 V. Kolejną zaletą jest możliwość łatwej wymiany ostrzy podkaszarki bez użycia narzędzi.

Cechy i zalety
Wynik cięcia
  • Wytrzymałe ostrze podkaszarki może wyjątkowo skutecznie i czysto ciąć nawet najbardziej uporczywą niechcianą roślinność.
Elastyczne zastosowanie
  • Ostrza podkaszarki bez problemu docierają do trudno dostępnych części ogrodu.
Beznarzędziowa wymiana noży
  • System mocowania na klik sprawia, że wymiana ostrza podkaszarki jest wyjątkowo łatwa.
Praktyczne opakowanie zbiorcze
  • Dołączony zestaw 10 ostrzy zapewnia możliwość pracy z pełną mocą przez długi czas.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
  • Pasują do podkaszarek akumulatorowych 18 V i 36 V firmy Kärcher.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba noży 2
Szerokość koszenia (cm) 23
Kolor żółty
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 40 x 4
Zastosowania
  • Trawnik
  • Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek