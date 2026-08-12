Ostrze piły
Ostre i precyzyjne: Ostrza piły nadają się do cięcia drewna za pomocą akumulatorowej piły do gałęzi PGS 4-18 i zapewniają doskonałe rezultaty.
Imponująca jakość pozwala na precyzyjne cięcie gałęzi przy niewielkim wysiłku. Dzięki beznarzędziowemu systemowi wymiany ostrza można wymieniać szybko i łatwo.
Cechy i zalety
Ostrze piły zostało wyprodukowane w Niemczech
- Optymalne przycinanie.
Wymiana ostrza piły nie wymaga użycia narzędzi
- Szybka i łatwa wymiana ostrza piły bez konieczności użycia narzędzi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|152 x 2 x 20
Zastosowania
- Gałęzie