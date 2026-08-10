OSTRZE PIŁY CNS 36-35
Prowadnik do akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 36-35 Kärcher. Prowadnik jest niezwykle łatwy do wymiany i pomaga zapewnić najlepsze możliwe wyniki cięcia.
Prowadnica CNS 36-35 jest idealnym akcesorium do akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 36-35 i zapewnia wiele korzyści. Można ją szybko i łatwo wymienić, a w dodatku została zaprojektowana z myślą o wyjątkowej wytrzymałości i trwałości. W połączeniu z łańcuchem prowadnica zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dzięki niskiemu efektowi odbicia, umożliwiając całkowicie bezpieczną i kontrolowaną pracę, a także najlepszą możliwą wydajność cięcia w szerokim zakresie zastosowań. Prowadnica CNS 36-35 to doskonały wybór dla każdego, kto potrzebuje niezawodnej i mocnej piły łańcuchowej Kärcher do prac w ogrodzie.
Cechy i zalety
Wysokiej klasy prowadnik
- Optymalne przycinanie.
Wymiana ostrza piły nie wymaga użycia narzędzi
- Szybka i łatwa wymiana ostrza piły bez konieczności użycia narzędzi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|415 x 54
Zastosowania
- Ścinanie małych drzew
- Gałęzie
- Drewno na opał