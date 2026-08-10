OSTRZE PIŁY CNS 36-35

Prowadnik do akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 36-35 Kärcher. Prowadnik jest niezwykle łatwy do wymiany i pomaga zapewnić najlepsze możliwe wyniki cięcia.

Prowadnica CNS 36-35 jest idealnym akcesorium do akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 36-35 i zapewnia wiele korzyści. Można ją szybko i łatwo wymienić, a w dodatku została zaprojektowana z myślą o wyjątkowej wytrzymałości i trwałości. W połączeniu z łańcuchem prowadnica zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dzięki niskiemu efektowi odbicia, umożliwiając całkowicie bezpieczną i kontrolowaną pracę, a także najlepszą możliwą wydajność cięcia w szerokim zakresie zastosowań. Prowadnica CNS 36-35 to doskonały wybór dla każdego, kto potrzebuje niezawodnej i mocnej piły łańcuchowej Kärcher do prac w ogrodzie.

Cechy i zalety
Wysokiej klasy prowadnik
  • Optymalne przycinanie.
Wymiana ostrza piły nie wymaga użycia narzędzi
  • Szybka i łatwa wymiana ostrza piły bez konieczności użycia narzędzi.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 415 x 54
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Ścinanie małych drzew
  • Gałęzie
  • Drewno na opał