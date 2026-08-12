Pad do czyszczenia powierzchni z kamienia KFL 1, FCV 2, FCV 3
Łatwe czyszczenie niewrażliwych podłóg twardych oraz zabrudzonych szczelin i fug: dzięki padowi do kamienia do odkurzających mopów elektrycznych KFL 1, FCV 2 i FCV 3, uporczywe plamy nie mają szans.
Pad do powierzchni kamiennych to idealne akcesorium do dogłębnego czyszczenia niewrażliwych posadzek twardych, takich jak kamień lub ceramika (choć nie nadaje się do wrażliwych posadzek z kamienia naturalnego, takich jak marmur lub terakota). Kompatybilny z mopami z funkcją odkurzania KFL 1, FCV 2 i FCV 3. Dzięki zintegrowanym szczotkom pad do czyszczenia powierzchni kamiennych z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia i przywraca połysk nawet w szczelinach i nierównych powierzchniach.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
- Optymalne usuwanie zanieczyszczeń i wysoki poziom zbierania zanieczyszczeń dla doskonałych rezultatów.
Zintegrowane włosie
- Bezproblemowe usuwanie uporczywego brudu.
- Nawet szczeliny i nierówne podłogi mogą błyszczeć.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|246 x 136 x 56
Zastosowania
- Czyszczenie kamienia
- Oporny brud
- Fugi