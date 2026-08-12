Pad do powierzchni kamiennych to idealne akcesorium do dogłębnego czyszczenia niewrażliwych posadzek twardych, takich jak kamień lub ceramika (choć nie nadaje się do wrażliwych posadzek z kamienia naturalnego, takich jak marmur lub terakota). Kompatybilny z mopami z funkcją odkurzania KFL 1, FCV 2 i FCV 3. Dzięki zintegrowanym szczotkom pad do czyszczenia powierzchni kamiennych z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia i przywraca połysk nawet w szczelinach i nierównych powierzchniach.