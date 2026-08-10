Pad do powierzchni kamiennych FC 2 to idealne akcesorium do dogłębnego czyszczenia niedelikatnych posadzek twardych, takich jak kamień lub ceramika (choć nie nadaje się do delikatnych posadzek z kamienia naturalnego, takich jak marmur lub terakota). Kompatybilny z urządzeniem do czyszczenia posadzek FC 2-4. Dzięki zintegrowanym szczotkom pad do czyszczenia powierzchni kamiennych z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia i przywraca połysk nawet w szczelinach, na łączeniach i nierównych powierzchniach. Nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 60°C.