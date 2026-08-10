Pad do powierzchni kamiennych FC 2-4

Czyszczenie niedelikatnych twardych podłóg i zanieczyszczonych szczelin nie może być prostsze: Dzięki padowi do czyszczenia powierzchni kamiennych FC 2-4 uporczywe plamy nie mają szans. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C.

Pad do powierzchni kamiennych FC 2 to idealne akcesorium do dogłębnego czyszczenia niedelikatnych posadzek twardych, takich jak kamień lub ceramika (choć nie nadaje się do delikatnych posadzek z kamienia naturalnego, takich jak marmur lub terakota). Kompatybilny z urządzeniem do czyszczenia posadzek FC 2-4. Dzięki zintegrowanym szczotkom pad do czyszczenia powierzchni kamiennych z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia i przywraca połysk nawet w szczelinach, na łączeniach i nierównych powierzchniach. Nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 60°C.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Optymalne usuwanie zanieczyszczeń i wysoki poziom zbierania zanieczyszczeń dla doskonałych rezultatów.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Zintegrowane włosie
  • Bezproblemowe usuwanie uporczywego brudu.
  • Nawet szczeliny i nierówne podłogi mogą błyszczeć.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 180 x 60 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Czyszczenie kamienia
  • Oporny brud
  • Fugi