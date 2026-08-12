Pad do wielu powierzchni RCF 3
Pady walcowe z mikrofibry do delikatnego czyszczenia na mokro wszystkich twardych posadzek za pomocą robota mopującego RCF 3. Nie pozostawia włókien, jest wysoce chłonny i wytrzymały. Nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 60°C.
Pad walcowy do wielu powierzchni do robota mopującego Kärcher RCF 3 wykonany jest z wysokiej jakości mikrofibry do delikatnego czyszczenia na mokro wszystkich twardych posadzek, nawet parkietu. Pad nie strzępi się, jest chłonny i wyjątkowo wytrzymały, idealny do intensywnego czyszczenia, a także zapewnia czystość bez smug. Jeśli pad wymaga wymiany lub czyszczenia, można go wymienić w mgnieniu oka, bez użycia narzędzi i bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Wystarczy wyciągnąć zużyty pad i wpiąć nowy, to wszystko! Pad walcowy do wielu powierzchni można prać w pralce w temperaturze do 60°C, po czym jest gotowy do ponownego użycia.
Cechy i zalety
100% mikrofibra
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Łatwa wymiana pada walcowego
- Pad walcowy można błyskawicznie wymienić bez użycia siły czy jakichkolwiek narzędzi, wystarczy wyciągnąć pad, wpiąć nowy i gotowe!
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|60 x 60 x 248
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze