Pad walcowy do wielu powierzchni do robota mopującego Kärcher RCF 3 wykonany jest z wysokiej jakości mikrofibry do delikatnego czyszczenia na mokro wszystkich twardych posadzek, nawet parkietu. Pad nie strzępi się, jest chłonny i wyjątkowo wytrzymały, idealny do intensywnego czyszczenia, a także zapewnia czystość bez smug. Jeśli pad wymaga wymiany lub czyszczenia, można go wymienić w mgnieniu oka, bez użycia narzędzi i bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Wystarczy wyciągnąć zużyty pad i wpiąć nowy, to wszystko! Pad walcowy do wielu powierzchni można prać w pralce w temperaturze do 60°C, po czym jest gotowy do ponownego użycia.