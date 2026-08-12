Pad do powierzchni kamiennych to idealne akcesorium do dogłębnego czyszczenia niedelikatnych posadzek twardych, takich jak kamień lub ceramika (choć nie nadaje się do delikatnych posadzek z kamienia naturalnego, takich jak marmur lub terakota). Kompatybilny z mopem elektrycznym z funkcją odkurzania FCV 4. Dzięki zintegrowanym szczotkom pad do czyszczenia powierzchni kamiennych z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia i przywraca połysk nawet w szczelinach i nierównych powierzchniach. Nasze rolki Pure!Roll® nadają się do prania w pralce w temperaturze do 60 °C.