Pad FCV 4 do powierzchni kamiennych
Czyszczenie niewrażliwych twardych posadzek i zanieczyszczonych szczelin nie może być prostsze: dzięki rolce do kamiennych posadzek Pure!Roll® do mopa elektrycznego z funkcją odkurzania FCV 4 uporczywe plamy nie mają szans. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C.
Pad do powierzchni kamiennych to idealne akcesorium do dogłębnego czyszczenia niedelikatnych posadzek twardych, takich jak kamień lub ceramika (choć nie nadaje się do delikatnych posadzek z kamienia naturalnego, takich jak marmur lub terakota). Kompatybilny z mopem elektrycznym z funkcją odkurzania FCV 4. Dzięki zintegrowanym szczotkom pad do czyszczenia powierzchni kamiennych z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia i przywraca połysk nawet w szczelinach i nierównych powierzchniach. Nasze rolki Pure!Roll® nadają się do prania w pralce w temperaturze do 60 °C.
Cechy i zalety
Pure!Roll® z wysokiej jakości mikrofibry
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Zintegrowane włosie
- Bezproblemowe usuwanie uporczywego brudu.
- Nawet szczeliny i nierówne podłogi mogą błyszczeć.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|254 x 77 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Czyszczenie kamienia
- Oporny brud
- Fugi