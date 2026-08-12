Pad FCV 4 do powierzchni kamiennych

Czyszczenie niewrażliwych twardych posadzek i zanieczyszczonych szczelin nie może być prostsze: dzięki rolce do kamiennych posadzek Pure!Roll® do mopa elektrycznego z funkcją odkurzania FCV 4 uporczywe plamy nie mają szans. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C.

Pad do powierzchni kamiennych to idealne akcesorium do dogłębnego czyszczenia niedelikatnych posadzek twardych, takich jak kamień lub ceramika (choć nie nadaje się do delikatnych posadzek z kamienia naturalnego, takich jak marmur lub terakota). Kompatybilny z mopem elektrycznym z funkcją odkurzania FCV 4. Dzięki zintegrowanym szczotkom pad do czyszczenia powierzchni kamiennych z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia i przywraca połysk nawet w szczelinach i nierównych powierzchniach. Nasze rolki Pure!Roll® nadają się do prania w pralce w temperaturze do 60 °C.

Cechy i zalety
Pure!Roll® z wysokiej jakości mikrofibry
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Zintegrowane włosie
  • Bezproblemowe usuwanie uporczywego brudu.
  • Nawet szczeliny i nierówne podłogi mogą błyszczeć.
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 254 x 77 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Czyszczenie kamienia
  • Oporny brud
  • Fugi