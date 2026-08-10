Pad walcowy do wielu powierzchni FCV 4

Rolka do wielu powierzchni Pure!Roll®, przeznaczona do delikatnego czyszczenia i pielęgnacji wszystkich rodzajów posadzek. Nie pozostawia włókien, jest chłonna, wytrzymała i można ją prać w pralce w temperaturze do 60 °C. Nadaje się do mopa elektrycznego z funkcją odkurzania FCV 4.

Po prostu czystość: rolka do wielu powierzchni do mopa elektrycznego z funkją odkurzania Kärcher FCV 4 zapewnia delikatne czyszczenie i konserwację wszystkich posadzek – nawet parkietu. Wysokiej jakości rolka do wielu powierzchni nie pozostawia włókien, jest chłonna i niezwykle wytrzymała. Nasze rolki Pure!Roll® nadają się do prania w pralce w temperaturze do 60 °C.

Cechy i zalety
Pure!Roll® z wysokiej jakości mikrofibry
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Wyjątkowa czystość
  • Higiena w różnych obszarach zastosowań (powierzchnie sanitarne, kuchnia, armatura itp.)
  • W połączeniu z systemem dwóch zbiorników stosowanym w mopach elektrycznych Kärcher, niezawodnie eliminuje do 99% wszystkich bakterii z podłogi, co zostało udowodnione w testach laboratoryjnych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 57 x 57
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Lakierowany parkiet