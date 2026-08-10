Pad walcowy do wielu powierzchni FCV 4
Rolka do wielu powierzchni Pure!Roll®, przeznaczona do delikatnego czyszczenia i pielęgnacji wszystkich rodzajów posadzek. Nie pozostawia włókien, jest chłonna, wytrzymała i można ją prać w pralce w temperaturze do 60 °C. Nadaje się do mopa elektrycznego z funkcją odkurzania FCV 4.
Po prostu czystość: rolka do wielu powierzchni do mopa elektrycznego z funkją odkurzania Kärcher FCV 4 zapewnia delikatne czyszczenie i konserwację wszystkich posadzek – nawet parkietu. Wysokiej jakości rolka do wielu powierzchni nie pozostawia włókien, jest chłonna i niezwykle wytrzymała. Nasze rolki Pure!Roll® nadają się do prania w pralce w temperaturze do 60 °C.
Cechy i zalety
Pure!Roll® z wysokiej jakości mikrofibry
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Wyjątkowa czystość
- Higiena w różnych obszarach zastosowań (powierzchnie sanitarne, kuchnia, armatura itp.)
- W połączeniu z systemem dwóch zbiorników stosowanym w mopach elektrycznych Kärcher, niezawodnie eliminuje do 99% wszystkich bakterii z podłogi, co zostało udowodnione w testach laboratoryjnych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|250 x 57 x 57
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Lakierowany parkiet