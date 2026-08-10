Po prostu czystość: rolka do wielu powierzchni do mopa elektrycznego z funkją odkurzania Kärcher FCV 4 zapewnia delikatne czyszczenie i konserwację wszystkich posadzek – nawet parkietu. Wysokiej jakości rolka do wielu powierzchni nie pozostawia włókien, jest chłonna i niezwykle wytrzymała. Nasze rolki Pure!Roll® nadają się do prania w pralce w temperaturze do 60 °C.