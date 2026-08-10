Pad walcowy do wielu powierzchni KFL 1, FCV 2, FCV 3

Pad walcowy do delikatnego czyszczenia i pielęgnacji wszystkich podłóg. Nie pozostawia kłaczków, jest chłonny i wytrzymały. Odpowiedni do mopów elektrycznych KFL 1, FCV 2 i FCV 3.

Proste i łatwe czyszczenie: pad walcowy do wielu powierzchni, odpowiedni do mopów elektrycznych Kärcher KFL 1, FCV 2 i FCV 3, zapewnia delikatne czyszczenie i konserwację wszystkich podłóg, nawet parkietu. Ten wysokiej jakości pad walcowy nie pozostawia kłaczków, a w dodatku jest chłonny i niezwykle wytrzymały.

Cechy i zalety
100% mikrofibra
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
Wyjątkowa czystość
  • Higiena w różnych obszarach zastosowań (powierzchnie sanitarne, kuchnia, armatura itp.)
  • W połączeniu z systemem dwóch zbiorników stosowanym w mopach elektrycznych Kärcher, niezawodnie eliminuje do 99% wszystkich bakterii z podłogi, co zostało udowodnione w testach laboratoryjnych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 247 x 132 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Lakierowany parkiet