Proste i łatwe czyszczenie: pad walcowy do wielu powierzchni, odpowiedni do mopów elektrycznych Kärcher KFL 1, FCV 2 i FCV 3, zapewnia delikatne czyszczenie i konserwację wszystkich podłóg, nawet parkietu. Ten wysokiej jakości pad walcowy nie pozostawia kłaczków, a w dodatku jest chłonny i niezwykle wytrzymały.