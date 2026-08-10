Pad walcowy do wielu powierzchni KFL 1, FCV 2, FCV 3
Pad walcowy do delikatnego czyszczenia i pielęgnacji wszystkich podłóg. Nie pozostawia kłaczków, jest chłonny i wytrzymały. Odpowiedni do mopów elektrycznych KFL 1, FCV 2 i FCV 3.
Proste i łatwe czyszczenie: pad walcowy do wielu powierzchni, odpowiedni do mopów elektrycznych Kärcher KFL 1, FCV 2 i FCV 3, zapewnia delikatne czyszczenie i konserwację wszystkich podłóg, nawet parkietu. Ten wysokiej jakości pad walcowy nie pozostawia kłaczków, a w dodatku jest chłonny i niezwykle wytrzymały.
Cechy i zalety
100% mikrofibra
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
Wyjątkowa czystość
- Higiena w różnych obszarach zastosowań (powierzchnie sanitarne, kuchnia, armatura itp.)
- W połączeniu z systemem dwóch zbiorników stosowanym w mopach elektrycznych Kärcher, niezawodnie eliminuje do 99% wszystkich bakterii z podłogi, co zostało udowodnione w testach laboratoryjnych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|247 x 132 x 60
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Lakierowany parkiet