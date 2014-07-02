Pad walcowy z mikrofibry, 300 mm

Pad z mikrofibry, kompletny, długość 300 mm, średnica 60 mm, biało-zielony. W standardzie razem z modelem BR 30/4 C Adv

Pierwszy na świecie wałek z mikrofibrą o długości 300 mm! Łączy doskonałą moc czyszczącą mikrofibry z zaletami technologii walcowej. Idealny do czyszczenia płytek kamionkowych — szczególnie w połączeniu z detergentem RM 743.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor jasnozielony
Długość (mm) 300
Materiał szczotki mikrofibra
Ilość (szt.) 1
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 330 x 75 x 70

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