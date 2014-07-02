Pad walcowy z mikrofibry, 300 mm
Pad z mikrofibry, kompletny, długość 300 mm, średnica 60 mm, biało-zielony. W standardzie razem z modelem BR 30/4 C Adv
Pierwszy na świecie wałek z mikrofibrą o długości 300 mm! Łączy doskonałą moc czyszczącą mikrofibry z zaletami technologii walcowej. Idealny do czyszczenia płytek kamionkowych — szczególnie w połączeniu z detergentem RM 743.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|jasnozielony
|Długość (mm)
|300
|Materiał szczotki
|mikrofibra
|Ilość (szt.)
|1
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|330 x 75 x 70
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