Pad z mikrofibry Car & Bike dla WB 120 oraz WB 100
Wymienny pad z mikrofibry do szczotek WB 120 i WB 100 o miękkim włosiu. Przeznaczony do wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.
Pad mocowany na rzep, może być prany w pralce w temperaturze do 60°C. Nadaje się do delikatnego czyszczenia wszystkich wrażliwych na zarysowania powierzchni.
Cechy i zalety
Mocowanie na rzep
- Wymienny pad z mikrofibry – innowacyjne rozwiązane.
Szczególnie delikatne czyszczenie
- Do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni.
Można prać w pralce
- Pranie w pralce w temperaturze do 60°C.
Opcjonalne ackesoria
- Szeroki zakres zastosowań.
Kompatybilność
- Wkład do szczotek WB 120 oraz WB 100.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Włókna
|75% poliester, 25% poliamid
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|153 x 153 x 39
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.