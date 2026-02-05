Pad z mikrofibry Car & Bike dla WB 120 oraz WB 100

Wymienny pad z mikrofibry do szczotek WB 120 i WB 100 o miękkim włosiu. Przeznaczony do wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.

Pad mocowany na rzep, może być prany w pralce w temperaturze do 60°C. Nadaje się do delikatnego czyszczenia wszystkich wrażliwych na zarysowania powierzchni.

Cechy i zalety
Mocowanie na rzep
  • Wymienny pad z mikrofibry – innowacyjne rozwiązane.
Szczególnie delikatne czyszczenie
  • Do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni.
Można prać w pralce
  • Pranie w pralce w temperaturze do 60°C.
Opcjonalne ackesoria
  • Szeroki zakres zastosowań.
Kompatybilność
  • Wkład do szczotek WB 120 oraz WB 100.
Specyfikacja

Dane techniczne

Włókna 75% poliester, 25% poliamid
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 153 x 153 x 39

Wideo

Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.