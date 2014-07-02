Pady polerujące do kamienia / linoleum / PCV

3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Doskonałe do polerowania kamienia matowego, PCV lub linoleum

3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Idealne do polerowania kamienia matowego, PCV lub linoleum. Pady polerujące doczepiane do dysków.

Cechy i zalety
Pady polerujące z wysokiej jakości mikrofibry
  • Doskonałe rezultaty na naturalnych, matowych podłogach kamiennych, PCV oraz linoleum
  • Specjalnie opracowane do polerowania naturalnych, matowych podłóg kamiennych, PCV oraz linoleum
  • Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 3
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 125 x 125 x 15
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Naturalne matowe i syntetyczne kamienne posadzki