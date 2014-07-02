Pady polerujące do kamienia / linoleum / PCV
3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Doskonałe do polerowania kamienia matowego, PCV lub linoleum
3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Idealne do polerowania kamienia matowego, PCV lub linoleum. Pady polerujące doczepiane do dysków.
Cechy i zalety
Pady polerujące z wysokiej jakości mikrofibry
- Doskonałe rezultaty na naturalnych, matowych podłogach kamiennych, PCV oraz linoleum
- Specjalnie opracowane do polerowania naturalnych, matowych podłóg kamiennych, PCV oraz linoleum
- Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|3
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|125 x 125 x 15
Zastosowania
- Naturalne matowe i syntetyczne kamienne posadzki