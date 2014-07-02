Pady polerujące do parkietów lakierowanych/ laminatu

3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Doskonałe do polerowania lakierowanych twardych powierzchni np. lakierowanych parkietów, podłóg korkowych i laminatu.

3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Idealne do polerowania lakierowanych twardych podłóg np. parkiet, podłoga korkowa, laminat. Pady polerujące doczepiane do dysków.

Cechy i zalety
Pady polerujące z wysokiej jakości mikrofibry
  • Doskonałe rezultaty na podłogach lakierowanych (parkiet, laminat, korek)
  • Specjalnie opracowane do polerowania podłóg lakierowanych (parkiet, laminat, korek)
  • Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 3
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 125 x 125 x 8
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Twarde posadzki o zamkniętej strukturze