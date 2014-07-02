Pady polerujące do parkietów lakierowanych/ laminatu
3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Doskonałe do polerowania lakierowanych twardych powierzchni np. lakierowanych parkietów, podłóg korkowych i laminatu.
3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Idealne do polerowania lakierowanych twardych podłóg np. parkiet, podłoga korkowa, laminat. Pady polerujące doczepiane do dysków.
Cechy i zalety
Pady polerujące z wysokiej jakości mikrofibry
- Doskonałe rezultaty na podłogach lakierowanych (parkiet, laminat, korek)
- Specjalnie opracowane do polerowania podłóg lakierowanych (parkiet, laminat, korek)
- Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|3
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|125 x 125 x 8
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze