Papierowe torebki filtracyjne
5 wydajnych papierowych torebek filtracyjnych o dwóch warstwach. Wytrzymałe torebki doskonale zatrzymujące drobny pył.
5 wydajnych papierowych torebek filtracyjnych o dwóch warstwach. Wytrzymałe torebki doskonale zatrzymujące drobny pył.
Cechy i zalety
Dwuwarstwowy
- Odporny na rozdarcie
- Wyjątkowa zdolność filtrująca
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|5
|Kolor
|brązowy
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|240 x 120 x 7
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń