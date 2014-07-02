Papierowe torebki filtracyjne

5 wydajnych papierowych torebek filtracyjnych o dwóch warstwach. Wytrzymałe torebki doskonale zatrzymujące drobny pył.

Cechy i zalety
Dwuwarstwowy
  • Odporny na rozdarcie
  • Wyjątkowa zdolność filtrująca
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 5
Kolor brązowy
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 240 x 120 x 7
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń