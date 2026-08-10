PAS
Odciąż się dzięki wygodnemu i ergonomicznemu pasowi naramiennemu, umożliwiającemu pracę przez długi czas bez przemęczenia. Pas jest kompatybilny z wieloma akumulatorowymi narzędziami ogrodowymi Kärcher.
Ergonomiczny pas naramienny umożliwia pracę z akumulatorowymi narzędziami Kärcher przez długi czas bez odczuwania zmęczenia. Jest wygodny i odciąża użytkownika. Jest kompatybilny z akumulatorowymi wycinakami WRE 4 Battery, WRE 18-55, dmuchawami do liści BLV 36-240 i BLV 18-200, a także innymi akumulatorowymi narzędziami ogrodowymi.
Cechy i zalety
Gumowy pad na ramię
- Maksymalny komfort pracy.
Regulowany pas naramienny
- Regulowany do różnych rozmiarów ciała.
Zawór bezpieczeństwa
- Jeśli narzędzie ciągnie zbyt mocno, pas otwiera się sam.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|240 x 60 x 50