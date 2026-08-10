Ergonomiczny pas naramienny umożliwia pracę z akumulatorowymi narzędziami Kärcher przez długi czas bez odczuwania zmęczenia. Jest wygodny i odciąża użytkownika. Jest kompatybilny z akumulatorowymi wycinakami WRE 4 Battery, WRE 18-55, dmuchawami do liści BLV 36-240 i BLV 18-200, a także innymi akumulatorowymi narzędziami ogrodowymi.