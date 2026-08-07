Skrzynka akcesoriów zawiera dyszę do strumienia stożkowego, która jest idealna do czyszczenia zwierząt domowych, takich jak psy, lub tylko ich łap. Szczotka do czyszczenia sierści, która pozwala na łatwe usunięcie uporczywego brudu z sierści zwierzęcia. Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry do osuszania psów i innych zwierząt domowych po czyszczeniu i kąpaniu. Wszystkie akcesoria mieszczą się w dostarczonej skrzynce, którą można podłączyć do myjki ciśnieniowej.