Pet Box
Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom zestawu Pet Box ekspresowe umycie psa i innych zwierząt domowych, przed wejściem do samochodu, przestaje być problemem.
Skrzynka akcesoriów zawiera dyszę do strumienia stożkowego, która jest idealna do czyszczenia zwierząt domowych, takich jak psy, lub tylko ich łap. Szczotka do czyszczenia sierści, która pozwala na łatwe usunięcie uporczywego brudu z sierści zwierzęcia. Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry do osuszania psów i innych zwierząt domowych po czyszczeniu i kąpaniu. Wszystkie akcesoria mieszczą się w dostarczonej skrzynce, którą można podłączyć do myjki ciśnieniowej.
Cechy i zalety
Skrzynka z akcesoriami
- Można podłączyć u dołu, aby wszystko było bezpiecznie przechowywane.
Strumień stożkowy
- Generuje łagodny strumień prysznicowy.
Szczotka do mycia zwierząt
- Usuwa oporny brud z sierści zwierząt.
Ręcznik wykonany z mikrofibry
- Wycieranie zwierząt po myciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Włókna
|80% poliester, 20% poliamid
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|229 x 221 x 108
Zakres dostawy
- Skrzynka na akcesoria
- Szczotka do mycia zwierząt
- Ręcznik dla zwierząt
- Dysza ze strumieniem stożkowym
Wideo
Zastosowania
- Zwierzęta / psy