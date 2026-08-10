Pet cleaning kit

Zestaw czyszczący dla zwierząt skutecznie usuwa sierść.

Specjalny zestaw do czyszczenia zwierząt sprawia, że czyszczenie jest jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze: dołączony do zestawu elastyczny i przedłużany wąż zapewnia maksymalną swobodę ruchu. Dopasowana szczotka do sierści ma wyjątkowo miękką gumową powierzchnię. W ten sposób nie tylko niezawodnie usuniesz luźną sierść, ale także zafundujesz swojemu futrzanemu przyjacielowi przyjemny masaż.

Cechy i zalety
Ten zestaw jest idealny do usuwania sierści zwierząt
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 415 x 100 x 43
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Sierść zwierząt domowych