Pet cleaning kit
Zestaw czyszczący dla zwierząt skutecznie usuwa sierść.
Specjalny zestaw do czyszczenia zwierząt sprawia, że czyszczenie jest jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze: dołączony do zestawu elastyczny i przedłużany wąż zapewnia maksymalną swobodę ruchu. Dopasowana szczotka do sierści ma wyjątkowo miękką gumową powierzchnię. W ten sposób nie tylko niezawodnie usuniesz luźną sierść, ale także zafundujesz swojemu futrzanemu przyjacielowi przyjemny masaż.
Cechy i zalety
Ten zestaw jest idealny do usuwania sierści zwierząt
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|415 x 100 x 43
Zastosowania
- Sierść zwierząt domowych