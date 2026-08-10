Specjalny zestaw do czyszczenia zwierząt sprawia, że czyszczenie jest jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze: dołączony do zestawu elastyczny i przedłużany wąż zapewnia maksymalną swobodę ruchu. Dopasowana szczotka do sierści ma wyjątkowo miękką gumową powierzchnię. W ten sposób nie tylko niezawodnie usuniesz luźną sierść, ale także zafundujesz swojemu futrzanemu przyjacielowi przyjemny masaż.