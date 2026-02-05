Pistolet G 180 Q COMFORT!Hold

Pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold do myjek ciśnieniowych zapewnia maksymalny komfort dzięki zmniejszeniu wymaganej siły uchwytu.

Znacznie ułatwia czyszczenie wysokociśnieniowe: pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold. Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi COMFORT!Hold siła trzymania jest zmniejszona nawet o 50%*. Nie tylko przeciwdziała to napięciu i oznakom zmęczenia, ale także zwiększa produktywność. Jest to szczególnie ważne w przypadku długotrwałego stosowania i czyszczenia dużych powierzchni. Aby czyszczenie było jeszcze bardziej efektywne, detergent można aplikować bezpośrednio za pomocą pistoletu spustowego, jeśli myjka ciśnieniowa jest wyposażona we wlot detergentu. Blokada przed dziećmi ułatwia również zabezpieczenie spustu pistoletu, a wygodny adapter Quick Connect ułatwia instalację węża wysokociśnieniowego. Pistolet spustowy nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 7. * Porównując siłę wymaganą do trzymania spustu nowego pistoletu Kärcher COMFORT!Hold ze standardowymi pistoletami spustowymi Kärcher. Dokładna wartość różni się w zależności od używanego urządzenia.

Cechy i zalety
Mechanizm COMFORT!Hold
  • Odciąża mięśnie, zwiększa wygodę, a tym samym pomaga zwiększyć produktywność.
Quick Connect
  • Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Złącze bagnetowe
  • Możliwość podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher.
Aplikacja detergentu bez lancy spryskującej bezpośrednio za pomocą pistoletu spustowego
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Dysza płucząca bezpośrednio na pistolecie (bez lancy spryskującej)
  • Wydajne i szybkie usuwanie brudu.
Bezpieczna blokada
  • Blokada spustu.
Kompatybilny ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher klasy K 2–K 7 z adapterem Quick Connect
  • Idealny do późniejszej aktualizacji i wymiany. 
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 548 x 191 x 38
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne