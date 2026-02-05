Znacznie ułatwia czyszczenie wysokociśnieniowe: pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold. Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi COMFORT!Hold siła trzymania jest zmniejszona nawet o 50%*. Nie tylko przeciwdziała to napięciu i oznakom zmęczenia, ale także zwiększa produktywność. Jest to szczególnie ważne w przypadku długotrwałego stosowania i czyszczenia dużych powierzchni. Aby czyszczenie było jeszcze bardziej efektywne, detergent można aplikować bezpośrednio za pomocą pistoletu spustowego, jeśli myjka ciśnieniowa jest wyposażona we wlot detergentu. Blokada przed dziećmi ułatwia również zabezpieczenie spustu pistoletu, a wygodny adapter Quick Connect ułatwia instalację węża wysokociśnieniowego. Pistolet spustowy nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 7. * Porównując siłę wymaganą do trzymania spustu nowego pistoletu Kärcher COMFORT!Hold ze standardowymi pistoletami spustowymi Kärcher. Dokładna wartość różni się w zależności od używanego urządzenia.