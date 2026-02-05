Pistolet G 180 Q COMFORT!Hold
Pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold do myjek ciśnieniowych zapewnia maksymalny komfort dzięki zmniejszeniu wymaganej siły uchwytu.
Znacznie ułatwia czyszczenie wysokociśnieniowe: pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold. Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi COMFORT!Hold siła trzymania jest zmniejszona nawet o 50%*. Nie tylko przeciwdziała to napięciu i oznakom zmęczenia, ale także zwiększa produktywność. Jest to szczególnie ważne w przypadku długotrwałego stosowania i czyszczenia dużych powierzchni. Aby czyszczenie było jeszcze bardziej efektywne, detergent można aplikować bezpośrednio za pomocą pistoletu spustowego, jeśli myjka ciśnieniowa jest wyposażona we wlot detergentu. Blokada przed dziećmi ułatwia również zabezpieczenie spustu pistoletu, a wygodny adapter Quick Connect ułatwia instalację węża wysokociśnieniowego. Pistolet spustowy nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 7. * Porównując siłę wymaganą do trzymania spustu nowego pistoletu Kärcher COMFORT!Hold ze standardowymi pistoletami spustowymi Kärcher. Dokładna wartość różni się w zależności od używanego urządzenia.
Cechy i zalety
Mechanizm COMFORT!Hold
- Odciąża mięśnie, zwiększa wygodę, a tym samym pomaga zwiększyć produktywność.
Quick Connect
- Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Złącze bagnetowe
- Możliwość podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher.
Aplikacja detergentu bez lancy spryskującej bezpośrednio za pomocą pistoletu spustowego
- Dokładne i efektywne czyszczenie.
Dysza płucząca bezpośrednio na pistolecie (bez lancy spryskującej)
- Wydajne i szybkie usuwanie brudu.
Bezpieczna blokada
- Blokada spustu.
Kompatybilny ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher klasy K 2–K 7 z adapterem Quick Connect
- Idealny do późniejszej aktualizacji i wymiany.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|548 x 191 x 38
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium Home Modular
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Stairs
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Mini Plus
Urządzenia archiwalne
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition FJ
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Dom
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home & Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Compact Special FJ 3
- K 5 Home
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 UM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Promo
- K 7 WCM Premium Home Modular
- K 7 WCM Premium Modular
- KHD 3