Pistolet spryskujący

Krótki czas przygotowania do pracy, łatwy transport, natychmiastowe wyłączenie — pistolet spryskujący to przystępna metoda czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni, małych lub średnich. Regulacja ciśnienia / objętości wody.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 3,4
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