Pistolet spryskujący, XS, Adv
Ergonomiczny i lekki pistolet spryskujący z mechanizmem bezpieczeństwa zapobiegającym przypadkowemu użyciu. Z uwagi na kompaktowy design pistolet spryskujący jest bardzo lekki i poręczny. Zaawansowany pistolet spryskujący jest wyposażony w zintegrowany układ zdalnego sterowania do regulacji ciśnienia spryskiwania oraz podawania suchego lodu bezpośrednio na pistolecie. Co więcej pistolet zawiera przycisk wyboru między opcją „powietrze i lód” a opcją „tylko powietrze”.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|195 x 115 x 150
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