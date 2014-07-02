Pistolet spryskujący, XS, Adv

Ergonomiczny i lekki pistolet spryskujący z mechanizmem bezpieczeństwa zapobiegającym przypadkowemu użyciu. Z uwagi na kompaktowy design pistolet spryskujący jest bardzo lekki i poręczny. Zaawansowany pistolet spryskujący jest wyposażony w zintegrowany układ zdalnego sterowania do regulacji ciśnienia spryskiwania oraz podawania suchego lodu bezpośrednio na pistolecie. Co więcej pistolet zawiera przycisk wyboru między opcją „powietrze i lód” a opcją „tylko powietrze”.