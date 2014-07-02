Pistolet spryskujący, XXL, Adv

Ergonomiczny pistolet spryskujący. Kompaktowy design pistoletu sprawia, że jest szczególnie lekki i poręczny. Obejmuje on funkcję bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu użyciu. Zaawansowany pistolet spryskujący jest wyposażony w zintegrowany układ zdalnego sterowania. Prędkość podawania lodu i ciśnienie strumienia można regulować bezpośrednio na pistolecie. Zawiera również przełącznik wyboru między opcją „Tylko powietrze” lub opcją „Powietrze i lód”.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 200 x 60

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