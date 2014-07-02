Pistolet spryskujący, XXL, Adv
Ergonomiczny pistolet spryskujący. Kompaktowy design pistoletu sprawia, że jest szczególnie lekki i poręczny. Obejmuje on funkcję bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu użyciu. Zaawansowany pistolet spryskujący jest wyposażony w zintegrowany układ zdalnego sterowania. Prędkość podawania lodu i ciśnienie strumienia można regulować bezpośrednio na pistolecie. Zawiera również przełącznik wyboru między opcją „Tylko powietrze” lub opcją „Powietrze i lód”.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|250 x 200 x 60
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