Pistolet spustowy wysokociśnieniowy Easy Press z miękką rączką, M22 x 1,5
Poręczny wysokociśnieniowy pistolet spustowy ze zintegrowanym adapterem do podłączania do węży wysokociśnieniowych M 22 x 1,5.
Poręczny wysokociśnieniowy pistolet spustowy ze zintegrowanym adapterem do podłączania do węży wysokociśnieniowych M 22 x 1,5.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Objętość przepływu (l/h)
|maks. 2500
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9