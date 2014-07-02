Pistolet spustowy wysokociśnieniowy Easy Press z miękką rączką, M22 x 1,5

Poręczny wysokociśnieniowy pistolet spustowy ze zintegrowanym adapterem do podłączania do węży wysokociśnieniowych M 22 x 1,5.

Poręczny wysokociśnieniowy pistolet spustowy ze zintegrowanym adapterem do podłączania do węży wysokociśnieniowych M 22 x 1,5.

Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Objętość przepływu (l/h) maks. 2500
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,9