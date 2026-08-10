Pistolet TR 155°C z opakowaniem
Wysokiej jakości pistolet spryskujący Classic z wytrzymałym zaworem. Nadaje się również do gorącowodnych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/17 M ST
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/18-4 ST H Steel
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/25 G Classic
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 11/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HG 43
- HG 64