Pistolet TR 155°C z opakowaniem

Wysokiej jakości pistolet spryskujący Classic z wytrzymałym zaworem. Nadaje się również do gorącowodnych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 155
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,5