Płaski filtr falisty, renowacyjny, KFI 4440
Specjalny płaski filtr falisty zapewnia długotrwałą moc ssania podczas odkurzania drobnego pyłu w trakcie remontów i pracy z elektronarzędziami. Odpowiedni do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.
Specjalny płaski filtr falisty renowacyjny KFI 4440 idealnie nadaje się do odkurzania drobnych i grubych zanieczyszczeń, a także cieczy. Doskonale sprawdza się również w odkurzaniu drobnych zanieczyszczeń powstających podczas prac remontowych i pracy z elektronarzędziami. Poliester sprawia, że filtr jest odporny na wilgoć. Nieprzywierająca powłoka skutecznie zapobiega blokowaniu się filtra i zapewnia długotrwałą moc ssania oraz optymalną filtrację pyłu podczas użytkowania. Montowany w opatentowanej puszce filtracyjnej, płaski filtr falisty można wymieniać wyjątkowo wygodnie i szybko bez kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy otworzyć puszkę filtracyjną, wymienić filtr, zamknąć puszkę filtracyjną i to wszystko. Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6.
Cechy i zalety
Poliestrowy materiał filtracyjny z nieprzywierającą powłoką
- Zapewnia długotrwałą moc ssania i optymalną filtrację pyłu podczas użytkowania.
- Do nieprzerwanej pracy.
- Odporny na wilgoć i trwały.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
- Odkurzanie na mokro i sucho bez wymiany filtra
- Płaski filtr falisty można wymienić w kilka sekund otwierając puszkę filtracyjną – bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do warsztatu majsterkowicza i prac remontowych z dużą ilością pyłów.
- Drobne zanieczyszczenia
- Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
- Płyny
- Warsztat
- Prace remontowe