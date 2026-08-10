Specjalny płaski filtr falisty renowacyjny KFI 4440 idealnie nadaje się do odkurzania drobnych i grubych zanieczyszczeń, a także cieczy. Doskonale sprawdza się również w odkurzaniu drobnych zanieczyszczeń powstających podczas prac remontowych i pracy z elektronarzędziami. Poliester sprawia, że filtr jest odporny na wilgoć. Nieprzywierająca powłoka skutecznie zapobiega blokowaniu się filtra i zapewnia długotrwałą moc ssania oraz optymalną filtrację pyłu podczas użytkowania. Montowany w opatentowanej puszce filtracyjnej, płaski filtr falisty można wymieniać wyjątkowo wygodnie i szybko bez kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy otworzyć puszkę filtracyjną, wymienić filtr, zamknąć puszkę filtracyjną i to wszystko. Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6.