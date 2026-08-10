Płaski filtr falisty, renowacyjny, KFI 4440

Specjalny płaski filtr falisty zapewnia długotrwałą moc ssania podczas odkurzania drobnego pyłu w trakcie remontów i pracy z elektronarzędziami. Odpowiedni do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.

Specjalny płaski filtr falisty renowacyjny KFI 4440 idealnie nadaje się do odkurzania drobnych i grubych zanieczyszczeń, a także cieczy. Doskonale sprawdza się również w odkurzaniu drobnych zanieczyszczeń powstających podczas prac remontowych i pracy z elektronarzędziami. Poliester sprawia, że filtr jest odporny na wilgoć. Nieprzywierająca powłoka skutecznie zapobiega blokowaniu się filtra i zapewnia długotrwałą moc ssania oraz optymalną filtrację pyłu podczas użytkowania. Montowany w opatentowanej puszce filtracyjnej, płaski filtr falisty można wymieniać wyjątkowo wygodnie i szybko bez kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy otworzyć puszkę filtracyjną, wymienić filtr, zamknąć puszkę filtracyjną i to wszystko. Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6.

Cechy i zalety
Poliestrowy materiał filtracyjny z nieprzywierającą powłoką
  • Zapewnia długotrwałą moc ssania i optymalną filtrację pyłu podczas użytkowania.
  • Do nieprzerwanej pracy.
  • Odporny na wilgoć i trwały.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
  • Odkurzanie na mokro i sucho bez wymiany filtra
  • Płaski filtr falisty można wymienić w kilka sekund otwierając puszkę filtracyjną – bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 163 x 104 x 50
Zastosowania
  • Do warsztatu majsterkowicza i prac remontowych z dużą ilością pyłów.
  • Drobne zanieczyszczenia
  • Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
  • Płyny
  • Warsztat
  • Prace remontowe