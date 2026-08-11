Pokrywa głowicy do FC 5

Gwarantuje lepsze rezultaty czyszczenia dzięki szerszemu kanałowi powietrznemu i zintegrowanemu zbierakowi włosów. Idealna do starszych modeli FC 5, które nie były w nią seryjnie wyposażone.

Koniec z irytującym kurzem na podłodze: nowa pokrywa głowicy FC 5 lepiej zbiera brud i poprawia ogólną wydajność czyszczenia.

Cechy i zalety
Zintegrowany zbierak włosów
  • Zintegrowane rowki lepiej zbierają kurz i inny brud.
Szeroki kanał ssący
  • Efektywne zbieranie większych cząstek brudu.
Zamienna ze starszym modelem pokrywy
  • Łatwa i szybka wymiana.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor żółty
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 300 x 100 x 34