Pokrywa głowicy do FC 5
Gwarantuje lepsze rezultaty czyszczenia dzięki szerszemu kanałowi powietrznemu i zintegrowanemu zbierakowi włosów. Idealna do starszych modeli FC 5, które nie były w nią seryjnie wyposażone.
Koniec z irytującym kurzem na podłodze: nowa pokrywa głowicy FC 5 lepiej zbiera brud i poprawia ogólną wydajność czyszczenia.
Cechy i zalety
Zintegrowany zbierak włosów
- Zintegrowane rowki lepiej zbierają kurz i inny brud.
Szeroki kanał ssący
- Efektywne zbieranie większych cząstek brudu.
Zamienna ze starszym modelem pokrywy
- Łatwa i szybka wymiana.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|300 x 100 x 34