Akcesoria do urządzeń profesjonalnych Kärcher
Urządzenia wysokociśnieniowe
- Seals for trapezoidal thread
- Pistolety spryskujące
- Lance spryskujące
- Usuwanie chwastów
- Dysze rotacyjne
- Dysze wielostrumieniowe
- Dysza Power
- eco!Booster
- Dysza parowa / osłona dyszy / dysza kulowa
- Złącze dysz / uchwyt dystansowy
- Węże wysokociśnieniowe
- Czyszczenie rur
- Środek do czyszczenia powierzchni i podłóg twardych
- Systemy pianowania
- Mieszalniki i inżektory
- Quick Connect
- Złącza
- Bębny na węże
- Czyszczenie fasad i paneli słonecznych
- Zestaw do piaskowania w strumieniu wody
- Czyszczenie zbiorników, kontenerów, beczek
- Adapter
- Przyłącze wody
- Pozostałe wyposażenie do urządzeń wysokociśnieniowych
- Szczotki do HD/HDS
- Wyposażenie miejsca odbioru
- Zdalne sterowanie
- Przewód sterujący
- Przewód wysokociśnieniowy
- Wyposażenie instalacji stacjonarnych
- System prowadzenia węża
- Odprowadzanie spalin
- Dopływ paliwa
- Kominy spalinowe ze stali szlachetnej
- Wyposażenie do AP 100/50 M
Odkurzacze profesjonalne
- Akumulatory
- Ładowarki do akumulatorów
- Zestawy ssawek
- Worki filtracyjne
- Systemy filtracji do odkurzaczy T i NT
- Kolanka
- Ssawki
- Rury ssące
- Węże ssące
- Tuleje łączące
- Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych
- Pozostałe akcesoria do odkurzaczy NT
- Akcesoria do odkurzaczy szczotkowych
- Akcesoria do odkurzaczy jednofunkcyjnych
- Further accessories Electric broom
- Czujniki poziomu cieczy nieprzewodzących