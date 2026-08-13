Przedłużenie dla dysz kątowych L2P. Przedłużenie jest wykonane w całości z tworzywa sztucznego, aby zapobiec uszkodzeniu czyszczonego przedmiotu. Gwinty są jednak wzmocnione metalem, aby zapewnić długą żywotność. Przedłużenie ma długość 100 mm. Kilka przedłużeń można połączyć śrubami.