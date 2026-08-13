Przedłużenie dyszy kątowej, 100 mm
Przedłużenie dla dysz kątowych L2P. Przedłużenie ma długość 100 mm. Kilka przedłużeń można połączyć śrubami.
Przedłużenie dla dysz kątowych L2P. Przedłużenie jest wykonane w całości z tworzywa sztucznego, aby zapobiec uszkodzeniu czyszczonego przedmiotu. Gwinty są jednak wzmocnione metalem, aby zapewnić długą żywotność. Przedłużenie ma długość 100 mm. Kilka przedłużeń można połączyć śrubami.
Cechy i zalety
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
- Niezwykle łatwa obsługa i różne ustawienia.
Dysza wykonana z tworzywa sztucznego
- Delikatne powierzchnie nie ulegną uszkodzeniu, jeśli dysza przypadkowo ich dotknie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|118 x 20 x 20
Zastosowania
- Do czyszczenia lini produkcyjnych, takich jak narzędzia do formowania wtryskowego, systemy przenośników i systemy obsługowe itp.
- Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
- Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych