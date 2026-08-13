Przedłużenie przewodu zasilającego CO2, 5 m
Wąż przedłużający o długości 5 m do podłączania butli CO2 lub zestawu butli do urządzeń do czyszczenia suchym lodem ze zintegrowaną produkcją suchego lodu (liquid-to-pellet/L2P).
Wąż przedłużający do urządzeń do czyszczenia suchym lodem z technologią liquid-to-pellet służącą do produkcji suchego lodu z ciekłego CO2 do natychmiastowego użycia. Firma Kärcher zaleca przedłużenie o 5 metrów w szczególności w celu zwiększenia zasięgu urządzenia L2P podczas korzystania z zestawów butli CO2. Wąż nadaje się również do podłączania pojedynczych butli CO2.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|2
|Waga z opakowaniem (kg)
|3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|5000 x 42 x 42