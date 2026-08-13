Przedłużenie przewodu zasilającego CO2, 5 m

Wąż przedłużający o długości 5 m do podłączania butli CO2 lub zestawu butli do urządzeń do czyszczenia suchym lodem ze zintegrowaną produkcją suchego lodu (liquid-to-pellet/L2P).

Wąż przedłużający do urządzeń do czyszczenia suchym lodem z technologią liquid-to-pellet służącą do produkcji suchego lodu z ciekłego CO2 do natychmiastowego użycia. Firma Kärcher zaleca przedłużenie o 5 metrów w szczególności w celu zwiększenia zasięgu urządzenia L2P podczas korzystania z zestawów butli CO2. Wąż nadaje się również do podłączania pojedynczych butli CO2.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 2
Waga z opakowaniem (kg) 3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 5000 x 42 x 42
Kompatybilne urządzenia
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