Wąż przedłużający do urządzeń do czyszczenia suchym lodem z technologią liquid-to-pellet służącą do produkcji suchego lodu z ciekłego CO2 do natychmiastowego użycia. Firma Kärcher zaleca przedłużenie o 5 metrów w szczególności w celu zwiększenia zasięgu urządzenia L2P podczas korzystania z zestawów butli CO2. Wąż nadaje się również do podłączania pojedynczych butli CO2.