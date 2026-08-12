Prace ogrodowe na wysokości są dziecinnie proste: teleskopowy uchwyt akumulatorowej piły szablastej PGS 4-18 i akumulatorowych nożyc do gałęzi TLO 2-18 umożliwia ustawienie wysokości roboczej w zakresie od 145 do 205 cm i regulację kąta pracy w zakresie do 135°. Cięcie drewna i gałęzi na większych wysokościach nie stanowi problemu.