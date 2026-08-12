PRZEDŁUŻENIE TELESKOPOWE
Lekkie i wytrzymałe przedłużenie teleskopowe do piły do gałęzi PGS 4-18. Wygodny mechanizm umożliwia szybką zmianę długości przedłużenia przez co praca jest szybka i komfortowa. Umożliwia cięcie drewna i gałęzi na wysokości do 3,5 m.
Prace ogrodowe na wysokości są dziecinnie proste: teleskopowy uchwyt akumulatorowej piły szablastej PGS 4-18 i akumulatorowych nożyc do gałęzi TLO 2-18 umożliwia ustawienie wysokości roboczej w zakresie od 145 do 205 cm i regulację kąta pracy w zakresie do 135°. Cięcie drewna i gałęzi na większych wysokościach nie stanowi problemu.
Cechy i zalety
Komfortowa, teleskopowa lanca.Płynne ustawienia i regulacja wysokości roboczej w zależności od wzrostu i wymagań.
Regulacja kąta w zakresie 135°Elastyczne możliwości zastosowania.
Prosta instalacjaUchwyt teleskopowy można zamontować na urządzeniu w kilka chwil.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|srebrny
|Waga (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1470 x 69 x 69
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Wyższe gałęzie