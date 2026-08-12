PRZEDŁUŻENIE TELESKOPOWE

Lekkie i wytrzymałe przedłużenie teleskopowe do piły do gałęzi PGS 4-18. Wygodny mechanizm umożliwia szybką zmianę długości przedłużenia przez co praca jest szybka i komfortowa. Umożliwia cięcie drewna i gałęzi na wysokości do 3,5 m.

Prace ogrodowe na wysokości są dziecinnie proste: teleskopowy uchwyt akumulatorowej piły szablastej PGS 4-18 i akumulatorowych nożyc do gałęzi TLO 2-18 umożliwia ustawienie wysokości roboczej w zakresie od 145 do 205 cm i regulację kąta pracy w zakresie do 135°. Cięcie drewna i gałęzi na większych wysokościach nie stanowi problemu.

Cechy i zalety
Przedłużenie teleskopowe: Komfortowa, teleskopowa lanca.
Komfortowa, teleskopowa lanca.
Płynne ustawienia i regulacja wysokości roboczej w zależności od wzrostu i wymagań.
Przedłużenie teleskopowe: Regulacja kąta w zakresie 135°
Regulacja kąta w zakresie 135°
Elastyczne możliwości zastosowania.
Przedłużenie teleskopowe: Prosta instalacja
Prosta instalacja
Uchwyt teleskopowy można zamontować na urządzeniu w kilka chwil.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor srebrny
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1470 x 69 x 69
Zastosowania
  • Wyższe gałęzie