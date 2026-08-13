Przedłużenie węża spryskującego, 5 m
Wąż przedłużający do urządzeń do czyszczenia suchym lodem L2P firmy Kärcher. Przedłużenie węża spryskującego to prosty i łatwy sposób na zwiększenie zasięgu roboczego urządzeń do czyszczenia suchym lodem.
Do bezproblemowego przedłużania węża spryskującego w urządzeniach do czyszczenia suchym lodem L2P firmy Kärcher. Wąż przedłużający rozszerza obszar roboczy, zapewniając większą elastyczność podczas pracy za pomocą urządzenia do czyszczenia suchym lodem. W razie potrzeby można również połączyć ze sobą kilka węży przedłużających.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,2