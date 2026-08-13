Przedłużenie węża spryskującego, 5 m

Wąż przedłużający do urządzeń do czyszczenia suchym lodem L2P firmy Kärcher. Przedłużenie węża spryskującego to prosty i łatwy sposób na zwiększenie zasięgu roboczego urządzeń do czyszczenia suchym lodem.

Do bezproblemowego przedłużania węża spryskującego w urządzeniach do czyszczenia suchym lodem L2P firmy Kärcher. Wąż przedłużający rozszerza obszar roboczy, zapewniając większą elastyczność podczas pracy za pomocą urządzenia do czyszczenia suchym lodem. W razie potrzeby można również połączyć ze sobą kilka węży przedłużających.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 2,2
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment