PRZEDŁUŻKA WĘŻA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO, 10 M, 160 BAR, 80 °C
Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. 10 m wysokiej jakości wąż o wyższej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Do urządzeń Kärcher K3 - K7 produkowanych od 2008 roku z systemem szybkozłącza.
Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego dla pistoletów klasy Best z systemem szybkozłącza. 10 m gumowy wąż do urządzeń wysokociśnieniowych zapewniający większy zasięg. Łatwe podłączanie pomiędzy pistoletem z systemem szybkozłącza i wężem wysokociśnieniowym. Wytrzymały, wysokiej jakości wąż, z wzmocnieniem stalowym dla większej trwałości. Przedłużka węża dla ciśnień do 160 bar i temperatur do 80 °C. Odpowiednia również do pracy z środkami czyszczącymi. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K3 - K7 produkowanych od 2008 roku, w których wąż podłączany jest do pistoletu za pomocą systemu szybkozłącza.
Cechy i zalety
10 m przedłużenie
- Zwiększa zasięg węża
Gumowy wąż wzmacniany stalową wkładką
- Wysokiej jakości, bardzo wytrzymała.
Adapter Quick Connect
- Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|180
|Długość (m)
|10
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|2,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|240 x 240 x 115
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Dom
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 3.65 MD *EU
- K 3.65 MD Plus T200
- K 3.68 MD Plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.85 M PL
- K 3.900 M
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 M plus T 100
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M plus T 100
- K 3.99 M plus T 100
- K 4 Basic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Dom
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Dom
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5 Basic
- K 5 Basic T 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Home Wood
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Pure Home
- K 5 UM
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.200
- K 5.200 T400 *EU
- K 5.520 T250 *EU
- K 5.55 Jubilee T400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 200
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T 300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.85 M plus
- K 5.91 MD plus
- K 5.91MD T 250 *EU
- K 6.200 T 400
- K 6.250 JUBILEE T 400
- K 6.300
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD plus T300
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Promo
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Promo
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Dom
- K 7 Promo
- K 7 Pure Home
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.200 T 400
- K 7.21 MX Plus
- K 7.280 MD Plus
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T 400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T 400 eco!ogic
- K 7.85 M plus