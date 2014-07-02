10 metrowa gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. Łatwe podłączanie między urządzeniem i wężem. Wytrzymała przedłużka, o większej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Maksymalne ciśnienie pracy 160 bar, maksymalna temperatura pracy 80 °C. Odpowiednia również do stosowania środków czyszczących. Przeznaczona do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2 - K8.