Przedłużka węża wysokociśnieniowego gumowa, 10 m, K2 - K8

10 metrowa gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. Łatwe podłączanie między urządzeniem i wężem. Wytrzymała przedłużka, o większej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Maksymalne ciśnienie pracy 160 bar, maksymalna temperatura pracy 80 °C. Odpowiednia również do stosowania środków czyszczących. Przeznaczona do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2 - K8.

Cechy i zalety
Wąż przedłużający 10 m
  • Zwiększa zasięg węża
Gumowy wąż wzmacniany stalową wkładką
Zabezpieczenie przed skręcaniem
  • Zabezpiecza wąż wysokociśnieniowy przed skręcaniem
Złącze z mosiądzu
  • Wysokiej jakości, bardzo wytrzymała.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 10
Kolor czarny
Waga (kg) 2,6
Waga z opakowaniem (kg) 2,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 240 x 240 x 110