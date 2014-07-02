Przedłużka węża wysokociśnieniowego gumowa, 10 m, K2 - K8
10 metrowa gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. Łatwe podłączanie między urządzeniem i wężem. Wytrzymała przedłużka, o większej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Maksymalne ciśnienie pracy 160 bar, maksymalna temperatura pracy 80 °C. Odpowiednia również do stosowania środków czyszczących. Przeznaczona do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2 - K8.
Cechy i zalety
Wąż przedłużający 10 m
- Zwiększa zasięg węża
Gumowy wąż wzmacniany stalową wkładką
- Wysokiej jakości, bardzo wytrzymała.
Zabezpieczenie przed skręcaniem
- Zabezpiecza wąż wysokociśnieniowy przed skręcaniem
Złącze z mosiądzu
- Wysokiej jakości, bardzo wytrzymała.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|10
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|2,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|240 x 240 x 110
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
- K 2.00 plus
- K 2.01 plus
- K 2.02 Plus
- K 2.08 Plus
- K 2.08M T50
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS *EU
- K 2.15
- K 2.17 EPC
- K 2.20 M
- K 2.21M PLUS T50 *EU
- K 2.300 T 50
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.36 M Plus T50
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.89 plus
- K 2.90 M plus
- K 2.900 M Plus
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.91 M Plus
- K 2.91 MD Plus T 50
- K 2.94 MD plus
- K 2.97 M plus
- K 2.98 M plus T 50
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD plus
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.200
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 3.65 MD *EU
- K 3.65 MD Plus T200
- K 3.68 MD Plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 M plus T 100
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M plus T 100
- K 3.99 M plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.55 Jubilee T400
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 200
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD plus
- K 5.91MD T 250 *EU
- K 6.200 T 400
- K 6.250 JUBILEE T 400
- K 6.300
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD plus T300
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.21 MX Plus
- K 7.280 MD Plus