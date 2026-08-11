Przełączana ssawka podłogowa, DN 32, szerokość 280 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych

Przełączana ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o szerokości 280 mm i rozmiarze nominalnym DN 32 do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych. Zawiera praktyczny hak parkingowy.