Przełączana ssawka podłogowa, DN 32, szerokość 280 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych

Przełączana ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o szerokości 280 mm i rozmiarze nominalnym DN 32 do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych. Zawiera praktyczny hak parkingowy.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 32
Ilość (szt.) 1
Szerokość (mm) 280
Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 280 x 260 x 75

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne