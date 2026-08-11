Przełączana ssawka podłogowa, DN 32, szerokość 280 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych
Przełączana ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o szerokości 280 mm i rozmiarze nominalnym DN 32 do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych. Zawiera praktyczny hak parkingowy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 32
|Ilość (szt.)
|1
|Szerokość (mm)
|280
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|280 x 260 x 75
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