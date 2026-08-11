Przełączana ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 280 mm, bazaltowo-szara, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych

Do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych: przełączana dysza podłogowa z bazaltowo-szarego tworzywa sztucznego o szerokości 280 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera praktyczny hak do pozycji parkującej.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość (szt.) 1
Szerokość (mm) 280
Kolor szary
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 278 x 260 x 68

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