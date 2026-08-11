Przełączana ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 280 mm, bazaltowo-szara, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych

Do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych: przełączana dysza podłogowa z bazaltowo-szarego tworzywa sztucznego o szerokości 280 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera praktyczny hak do pozycji parkującej.