Za pomocą wysokiej jakości ściereczki z mikrofibry można wysuszyć sierść psa lub innego zwierzęcia domowego po czyszczeniu i kąpaniu. Mikrofibra to bardzo chłonny materiał, który szczególnie dobrze nadaje się do zwierząt. Po użyciu ściereczka zapobiega powstaniu przykrego zapachu i szybko schnie. Mierząc 100 × 40 cm, jest wystarczająco duża, aby móc ją użyć na dużych psach i innych dużych zwierzętach.