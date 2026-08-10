Ręcznik dla zwierząt

Niezwykle chłonny ręcznik do osuszania sierści zwierząt. Eliminuje nieprzyjemne zapachy.

Za pomocą wysokiej jakości ściereczki z mikrofibry można wysuszyć sierść psa lub innego zwierzęcia domowego po czyszczeniu i kąpaniu. Mikrofibra to bardzo chłonny materiał, który szczególnie dobrze nadaje się do zwierząt. Po użyciu ściereczka zapobiega powstaniu przykrego zapachu i szybko schnie. Mierząc 100 × 40 cm, jest wystarczająco duża, aby móc ją użyć na dużych psach i innych dużych zwierzętach.

Cechy i zalety
Ręcznik wykonany z mikrofibry
  • Wycieranie zwierząt po myciu.
mikrofibra
  • Chłonie duże ilości wody i nie wydziela żadnych nieprzyjemnych zapachów.
Miękki
  • Komfortowy dla zwierzęcia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Włókna 80% poliester, 20% poliamid
Kolor antracyt
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1000 x 600 x 5
Zastosowania
  • Zwierzęta / psy