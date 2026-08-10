Ręcznik dla zwierząt
Niezwykle chłonny ręcznik do osuszania sierści zwierząt. Eliminuje nieprzyjemne zapachy.
Za pomocą wysokiej jakości ściereczki z mikrofibry można wysuszyć sierść psa lub innego zwierzęcia domowego po czyszczeniu i kąpaniu. Mikrofibra to bardzo chłonny materiał, który szczególnie dobrze nadaje się do zwierząt. Po użyciu ściereczka zapobiega powstaniu przykrego zapachu i szybko schnie. Mierząc 100 × 40 cm, jest wystarczająco duża, aby móc ją użyć na dużych psach i innych dużych zwierzętach.
Cechy i zalety
Ręcznik wykonany z mikrofibry
- Wycieranie zwierząt po myciu.
mikrofibra
- Chłonie duże ilości wody i nie wydziela żadnych nieprzyjemnych zapachów.
Miękki
- Komfortowy dla zwierzęcia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Włókna
|80% poliester, 20% poliamid
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1000 x 600 x 5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Zwierzęta / psy