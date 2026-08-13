Specjalnie zaprojektowany do bezpiecznego i wygodnego użytkowania z systemami czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher: Kompaktowy i ergonomiczny pistolet spryskujący z kablem sterującym nie tylko idealnie leży w dłoni, ale także zawiera system blokady spustu, który skutecznie zapobiega przypadkowemu uruchomieniu. Aktywacja suchego lodu za pomocą przełącznika ON/OFF jest również bardzo przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze. Kompleksowy zestaw obejmuje również system szybkiej wymiany dysz, oświetlenie dyszy, a także 5-metrowy, wytrzymały i trwały wąż spryskujący.