Rura spryskująca zabezpieczona przed wybuchem tylko do wymiany, 1050 mm, obrotowa
Lanca ze stali nierdzewnej o długości 1050 mm (ręczne łączenie) z ergonomicznym uchwytem zapewniającym łatwą obsługę i ochronę. Obrotowa 360° pod ciśnieniem.
Lanca ze stali nierdzewnej o długości 1050 mm (ręczne łączenie) z ergonomicznym uchwytem zapewniającym łatwą obsługę i ochronę. Obrotowa 360° pod ciśnieniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Maks. ciśnienie robocze (bar)
|300
|Długość (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Uchwyt
|obrotowa
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9