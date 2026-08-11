Rura spryskująca zabezpieczona przed wybuchem tylko do wymiany, 1050 mm, obrotowa

Lanca ze stali nierdzewnej o długości 1050 mm (ręczne łączenie) z ergonomicznym uchwytem zapewniającym łatwą obsługę i ochronę. Obrotowa 360° pod ciśnieniem.