Rura ssąca, 2 x, HV i NT, DN 35, długość 505 mm, tworzywo sztuczne, odpowiednia do odkurzaczy: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L
Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (DN 35 i 505 mm długości każda). Do akumulatorowego odkurzacza ręcznego HV 1/1 Bp oraz odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość (szt.)
|2
|Materiał
|Tworzywo sztuczne
|Długość (mm)
|505
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|502 x 80 x 40
Wideo