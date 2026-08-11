Rura ssąca, 2 x, HV i NT, DN 35, długość 505 mm, tworzywo sztuczne, odpowiednia do odkurzaczy: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (DN 35 i 505 mm długości każda). Do akumulatorowego odkurzacza ręcznego HV 1/1 Bp oraz odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.