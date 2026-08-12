Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 35 i 550 mm długości każda). Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.