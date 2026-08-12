Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 35 i 550 mm długości każda). Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość (szt.) 2
Materiał Stal nierdzewna
Długość (mm) 550
Kolor srebrny
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 551 x 80 x 39

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