Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact
Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 35 i 550 mm długości każda). Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość (szt.)
|2
|Materiał
|Stal nierdzewna
|Długość (mm)
|550
|Kolor
|srebrny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|551 x 80 x 39
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