Rura ssąca, NT, DN 35, długość 505 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV

Rura ssąca wykonana ze stali chromowanej (DN 35, 505 mm długości) nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.

Chromowana metalowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m), standardowa do praktycznie wszystkich jednosilnikowych odkurzaczy przemysłowych NT.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość (szt.) 1
Materiał Stal, chromowana
Długość (mm) 505
Kolor srebrny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 505 x 39 x 39

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