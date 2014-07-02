Rura ssąca, NT, DN 35, długość 505 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV
Rura ssąca wykonana ze stali chromowanej (DN 35, 505 mm długości) nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.
Chromowana metalowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m), standardowa do praktycznie wszystkich jednosilnikowych odkurzaczy przemysłowych NT.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość (szt.)
|1
|Materiał
|Stal, chromowana
|Długość (mm)
|505
|Kolor
|srebrny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|505 x 39 x 39
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