Niestrzępiące, chłonne, wytrzymałe: 5 wąskich, wysokiej jakości bawełnianych ściereczek podłogowych. Przeznaczone do użytku z dyszą podłogową parownic Kärcher. Wytrzymałe ściereczki łatwo mocowane na dyszy podłogowej. Do czyszczenia podłóg z płytek, kamienia, linoleum oraz PCV.