Ściereczki podłogowe frotte, wąskie

Zestaw pięciu wysoce chłonnych, wąskich ściereczek podłogowych z wysokiej jakości bawełny.

Niestrzępiące, chłonne, wytrzymałe: 5 wąskich, wysokiej jakości bawełnianych ściereczek podłogowych. Przeznaczone do użytku z dyszą podłogową parownic Kärcher. Wytrzymałe ściereczki łatwo mocowane na dyszy podłogowej. Do czyszczenia podłóg z płytek, kamienia, linoleum oraz PCV.

Cechy i zalety
Ściereczki wykonane z bawełny wysokiej jakości
  • Duża chłonność i absorpcja brudu.
  • Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 6,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 200 x 5

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Podłogi twarde