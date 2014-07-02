Ściereczki podłogowe frotte, wąskie
Zestaw pięciu wysoce chłonnych, wąskich ściereczek podłogowych z wysokiej jakości bawełny.
Niestrzępiące, chłonne, wytrzymałe: 5 wąskich, wysokiej jakości bawełnianych ściereczek podłogowych. Przeznaczone do użytku z dyszą podłogową parownic Kärcher. Wytrzymałe ściereczki łatwo mocowane na dyszy podłogowej. Do czyszczenia podłóg z płytek, kamienia, linoleum oraz PCV.
Cechy i zalety
Ściereczki wykonane z bawełny wysokiej jakości
- Duża chłonność i absorpcja brudu.
- Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 200 x 5
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Zastosowania
- Podłogi twarde