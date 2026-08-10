Ściereczki podłogowe z mikrofibry do dyszy EasyFix Mini

Dwie miękkie, wysoce chłonne ściereczki do podłóg z mikrofibry mocowane do dysz EasyFix Mini za pomocą rzepów.

Zestaw ściereczek z mikrofibry do podłóg EasyFix Mini zawiera dwie wysoce chłonne ściereczki do czyszczenia podłóg twardych wykonane z wysokiej jakości mikrofibry do dyszy podłogowej EasyFix Mini. Do doskonałych efektów czyszczenia podłóg twardych — nawet rogi i krawędzie nie sprawiają problemów. Dzięki mocowaniu na rzep ściereczkę z mikrofibry do podłóg można szybko i łatwo przymocować do dyszy podłogowej myjki parowej: Wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia podłóg do dyszy podłogowej EasyFix Mini i jest gotowa do użycia. Po czyszczeniu ściereczkę z mikrofibry do podłóg można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix Mini bez potrzeby kontaktu z zanieczyszczeniami: Wystarczy stanąć na pasku przymocowanym do ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
System mocowania pada za pomocą rzepów
  • Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
  • Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Zdejmowanie i zakładanie pada lub ściereczki bez potrzeby schylania się
  • Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
  • Ułatwione czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 273 x 112 x 16
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Płytki
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)