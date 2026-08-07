Ściereczki z mikrofibry
Zestaw ściereczek z mikrofibry składający się z 1 ściereczki podłogowej i 1 powłoczki do dyszy ręcznej z wysokiej jakości mikrofibry. Zapewnia lepsze zbieranie zabrudzeń.
Zestaw ściereczek z mikrofibry składający się z 1 ściereczki podłogowej i 1 powłoczki do dyszy ręcznej z wysokiej jakości mikrofibry. Zapewnia lepsze zbieranie i usuwanie zabrudzeń. Ściereczka podłogowa przeznaczona jest do użytku ze standardową dużą dyszą podłogową. Powłoczka jest nakładana na dyszę ręczną. Do czyszczenia płytek, kamienia, linoleum oraz PCV.
Cechy i zalety
Ściereczka podłogowa wykonana z mikrofibry
- Duża chłonność i absorpcja brudu.
- Pranie w temperaturze 60 °C
Powłoczka do dyszy ręcznej wykonana z mikrofibry
- Duża chłonność i absorpcja brudu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|200 x 125 x 45
Zastosowania
- Blaty w kuchni
- Płytki
- Kabina prysznicowa
- Płyty grzewcze
- Okapy
- Lodówka
- Podłogi twarde
- Kuchnie