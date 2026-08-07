Zestaw ściereczek z mikrofibry składający się z 1 ściereczki podłogowej i 1 powłoczki do dyszy ręcznej z wysokiej jakości mikrofibry. Zapewnia lepsze zbieranie i usuwanie zabrudzeń. Ściereczka podłogowa przeznaczona jest do użytku ze standardową dużą dyszą podłogową. Powłoczka jest nakładana na dyszę ręczną. Do czyszczenia płytek, kamienia, linoleum oraz PCV.