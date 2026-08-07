Ściereczki z mikrofibry

Zestaw ściereczek z mikrofibry składający się z 1 ściereczki podłogowej i 1 powłoczki do dyszy ręcznej z wysokiej jakości mikrofibry. Zapewnia lepsze zbieranie zabrudzeń.

Zestaw ściereczek z mikrofibry składający się z 1 ściereczki podłogowej i 1 powłoczki do dyszy ręcznej z wysokiej jakości mikrofibry. Zapewnia lepsze zbieranie i usuwanie zabrudzeń. Ściereczka podłogowa przeznaczona jest do użytku ze standardową dużą dyszą podłogową. Powłoczka jest nakładana na dyszę ręczną. Do czyszczenia płytek, kamienia, linoleum oraz PCV.

Cechy i zalety
Ściereczka podłogowa wykonana z mikrofibry
  • Duża chłonność i absorpcja brudu.
  • Pranie w temperaturze 60 °C
Powłoczka do dyszy ręcznej wykonana z mikrofibry
  • Duża chłonność i absorpcja brudu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 200 x 125 x 45
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Blaty w kuchni
  • Płytki
  • Kabina prysznicowa
  • Płyty grzewcze
  • Okapy
  • Lodówka
  • Podłogi twarde
  • Kuchnie