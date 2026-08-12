Ścierkę do płytek dla KV 4 można łatwo przymocować do wibrującego, akumulatorowego pada czyszczącego za pomocą mocowania na rzep. Dzięki sprytnemu połączeniu włókien ściernych i chłonnych, zabrudzenia są jednocześnie rozpuszczane i wchłaniane. Wystające i ścierne włókna dostosowują się do powierzchni, usuwając uporczywe zabrudzenia takie jak osady mydła z płytek, szczelin i fug, szybko i bez osadów.