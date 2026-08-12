Ścierka do płytek do KV 4
Ścierka do płytek doskonale usuwa zabrudzenia na płytkach oraz w szczelinach i fugach dzięki zastosowaniu ściernych i chłonnych włókien. Można ją łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep.
Ścierkę do płytek dla KV 4 można łatwo przymocować do wibrującego, akumulatorowego pada czyszczącego za pomocą mocowania na rzep. Dzięki sprytnemu połączeniu włókien ściernych i chłonnych, zabrudzenia są jednocześnie rozpuszczane i wchłaniane. Wystające i ścierne włókna dostosowują się do powierzchni, usuwając uporczywe zabrudzenia takie jak osady mydła z płytek, szczelin i fug, szybko i bez osadów.
Cechy i zalety
Montaż za pomocą rzepa
Mogą być prane w pralce
- Nadaje się do prania w 60 °C, wielorazowa.
Wystające, ścierne włókna
- Doskonałe czyszczenie szczelin i fug.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|261 x 106 x 12
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Flizy