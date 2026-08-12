Ścierka do płytek do KV 4

Ścierka do płytek doskonale usuwa zabrudzenia na płytkach oraz w szczelinach i fugach dzięki zastosowaniu ściernych i chłonnych włókien. Można ją łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep.

Ścierkę do płytek dla KV 4 można łatwo przymocować do wibrującego, akumulatorowego pada czyszczącego za pomocą mocowania na rzep. Dzięki sprytnemu połączeniu włókien ściernych i chłonnych, zabrudzenia są jednocześnie rozpuszczane i wchłaniane. Wystające i ścierne włókna dostosowują się do powierzchni, usuwając uporczywe zabrudzenia takie jak osady mydła z płytek, szczelin i fug, szybko i bez osadów.

Cechy i zalety
Montaż za pomocą rzepa
Mogą być prane w pralce
  • Nadaje się do prania w 60 °C, wielorazowa.
Wystające, ścierne włókna
  • Doskonałe czyszczenie szczelin i fug.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 261 x 106 x 12
Zastosowania
  • Flizy