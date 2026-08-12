Ścierka do szorowania do KV 4

Bezwysiłkowo, szybko i efektywnie: Ścierkę do szorowania można łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep i usuwać uporczywe zabrudzenia z odpornych powierzchni.

Ścierka do szorowania dla KV 4 nadaje się szczególnie do usuwania uporczywych zabrudzeń z wytrzymałych powierzchni, dzięki wysokiej jakości ściernym włóknom. Obejmuje to powierzchnie odporne na zarysowania, takie jak płyta grzejna, piekarnik, płyty grillowe, okna i płytki. Ściereczkę można łatwo przymocować do wibrującego, akumulatorowego pada KV 4 dzięki mocowaniu na rzep. Ściereczka do szorowania jest wytrzymała, nadaje się do prania i można jej używać zaraz po wyczyszczeniu.

Cechy i zalety
Montaż za pomocą rzepa
  • Łatwe mocowanie i zdejmowanie.
Mogą być prane w pralce
  • Nadaje się do prania w 60 °C, wielorazowa.
Włókna ścierne
  • Szybko odspaja zabrudzenia
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 261 x 106 x 8
Zastosowania
  • Powierzchnie odporne na zarysowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Blaty w kuchni
  • Kabina prysznicowa