Ścierka do szorowania do KV 4
Bezwysiłkowo, szybko i efektywnie: Ścierkę do szorowania można łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep i usuwać uporczywe zabrudzenia z odpornych powierzchni.
Ścierka do szorowania dla KV 4 nadaje się szczególnie do usuwania uporczywych zabrudzeń z wytrzymałych powierzchni, dzięki wysokiej jakości ściernym włóknom. Obejmuje to powierzchnie odporne na zarysowania, takie jak płyta grzejna, piekarnik, płyty grillowe, okna i płytki. Ściereczkę można łatwo przymocować do wibrującego, akumulatorowego pada KV 4 dzięki mocowaniu na rzep. Ściereczka do szorowania jest wytrzymała, nadaje się do prania i można jej używać zaraz po wyczyszczeniu.
Cechy i zalety
Montaż za pomocą rzepa
- Łatwe mocowanie i zdejmowanie.
Mogą być prane w pralce
- Nadaje się do prania w 60 °C, wielorazowa.
Włókna ścierne
- Szybko odspaja zabrudzenia
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|261 x 106 x 8
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Powierzchnie odporne na zarysowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Blaty w kuchni
- Kabina prysznicowa