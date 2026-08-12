Ścierka do szorowania dla KV 4 nadaje się szczególnie do usuwania uporczywych zabrudzeń z wytrzymałych powierzchni, dzięki wysokiej jakości ściernym włóknom. Obejmuje to powierzchnie odporne na zarysowania, takie jak płyta grzejna, piekarnik, płyty grillowe, okna i płytki. Ściereczkę można łatwo przymocować do wibrującego, akumulatorowego pada KV 4 dzięki mocowaniu na rzep. Ściereczka do szorowania jest wytrzymała, nadaje się do prania i można jej używać zaraz po wyczyszczeniu.