Scrambler, L2P
Scrambler kruszy pelety suchego lodu na mniejsze cząstki. Pozwala to na delikatne czyszczenie wrażliwych powierzchni.
Scrambler kruszy pelety suchego lodu na mniejsze cząstki. Pozwala to na delikatne czyszczenie wrażliwych powierzchni. Scrambler montuje się bezpośrednio między urządzeniem a wężem spryskującym. W ten sposób nie będzie przeszkadzać w obsłudze pistoletu strumieniowego. Stopień rozdrobnienia można indywidualnie dostosować dzięki wymiennym płytom tnącym.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (g)
|450
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|135 x 45 x 45