Scrambler kruszy pelety suchego lodu na mniejsze cząstki. Pozwala to na delikatne czyszczenie wrażliwych powierzchni. Scrambler montuje się bezpośrednio między urządzeniem a wężem spryskującym. W ten sposób nie będzie przeszkadzać w obsłudze pistoletu strumieniowego. Stopień rozdrobnienia można indywidualnie dostosować dzięki wymiennym płytom tnącym.