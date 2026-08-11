Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot
Ściereczki do czyszczenia posadzek Re!Fibe wykonane w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu z technologią CiCLO®* doskonale nadają się do usuwania uporczywych zanieczyszczeń za pomocą parownicy.
Innowacyjne akcesorium do czyszczenia butów Shoe!cleaner od Kärcher czyści różne rodzaje obuwia sportowego i codziennego użytku, szybko, dokładnie i bez pozostawiania zacieków. Ułatwia czyszczenie w domu butów do biegania, butów do chodzenia, a nawet modnych tenisówek – bez bałaganu. Dzięki wymiennym końcówkom szczotkowym można szybko i dokładnie wyczyścić zarówno podeszwę, jak i cholewkę butów. Miękkie włosie umożliwia skuteczne i delikatne czyszczenie, nawet delikatniejszych materiałów. Dzięki automatycznemu odsysaniu wody podczas czyszczenia, buty szybko wysychają. Shoe!Cleaner posiada funkcję czyszczenia systemu mycia, która zapobiega zabrudzeniu akcesoriów podczas czyszczenia. Jest zatem doskonałym akcesorium do wykorzystania w odkurzaczu piorącym SE 3-18 Compact do wszystkich zadań związanych z czyszczeniem obuwia.
Cechy i zalety
Innowacyjna technologia Kärcher zapewniająca optymalne rezultaty czyszczeniaWymienna koncówka szczotki do dokładnego czyszczenia podeszew i cholewek butów. Aplikacja bez kapania – woda jest automatycznie odsysana podczas procesu czyszczenia. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni.
Prosta i wygodna obsługaFunkcja oczyszczania systemu zapobiega zabrudzeniu akcesoriów podczas czyszczenia. Ręce pozostają czyste, a akcesoria można schować natychmiast po użyciu. Intuicyjna obsługa.
Miękkie włosieBrud jest usuwany z butów dokładnie i delikatnie. Nie pozostawia za sobą śladów podczas czyszczenia delikatnych materiałów.
Pasuje do odkurzacy piorących SE 3-18 Compact i SE 2 Spot
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|115 x 59 x 42
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