Śruby do dysz

Śruby do dysz z osłonami do dysz wysokociśnieniowych i dysz Power

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Kompatybilne urządzenia
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