Ssawka do tapicerki, DN 35

Ssawka do tapicerki z tworzywa sztucznego DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość (szt.) 1
Kolor czarny