Ssawka do tapicerki, DN 35
Ssawka do tapicerki z tworzywa sztucznego DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- BVL 3/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- CV 30/1
- CV 30/2 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- CV 30/2 Bp Adv (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- CV 30/2 Bp Anniversary Edtion
- CV 38/2
- CV 38/2 Adv
- CV 48/2
- CV 48/2 Adv
- HV 1/1 Bp As
- HV 1/1 Bp Cs
- HV 1/1 Bp Cs Pack
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 Bp Adv HEPA
- T 15/1 HEPA
- T 7/1 Classic
- T 7/1 Classic Adv
- T 7/1 eco!efficiency
- T 8/1 L
- Uniwersalny zestaw handlowo-przemysłowy, DN 35
- Zestaw T 10/1 + Worki filtracyjne
- Zestaw T 12/1 eco!efficiency + Zestaw ssawek + Worki filtracyjne
- Zestaw ssawek do odkurzania wnętrz samochodowych
- Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35